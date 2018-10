Photo : KBS News

Trong buổi điều trần tại Quốc hội hôm thứ Hai (22/10), Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết khó có thể đưa ra dự báo chính xác về tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc trong thời gian tới.BOK giải thích, lý do khó dự báo tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng là do hiện tượng già hóa dân số đang diễn ra nhanh hơn dự đoán, ảnh hưởng tới dân số trong độ tuổi lao động.Hàn Quốc bước vào giai đoạn xã hội già, với tỷ trọng dân số trên 65 tuổi chiếm trên 14%. Dự báo tới năm 2026, dân số trên 65 tuổi của Hàn Quốc sẽ chiếm trên 20%, tiến vào xã hội siêu già.Dân số trong độ tuổi lao động của Hàn Quốc đã chuyển sang xu hướng giảm vào năm ngoái, được dự báo sẽ giảm 46.000 người trong năm nay và 240.000 người trong năm 2020.Ngân hàng trung ương cho biết nếu lãi suất cơ bản tăng 1% thì tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ giảm 0,2%.Do tiêu dùng và đầu tư bị co hẹp, nên tỷ lệ tăng giá tiêu dùng cũng được phân tích sẽ giảm 0,12%. Quy mô thặng dư cán cân vãng lai được dự báo tăng 1,88 tỷ USD.BOK khẳng định sẽ xem xét điều chỉnh mức độ nới lỏng chính sách tiền tệ, sau khi cân nhắc tới những rủi ro về bất cân bằng tài chính.