Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với Tổng thống Moon Jae-in giảm ba tuần liên tiếp

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter hôm thứ Hai (22/10) công bố kết quả thăm dò ý kiến theo ủy thác của đài CBS. Cuộc khảo sát được tiến hành với 2.505 cử tri trên toàn quốc từ ngày 15/10 tới ngày 19/10 vừa qua. Kết quả là có 60,4% cử tri được hỏi đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, giảm 1,5% so với tuần trước và là tuần giảm thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, có 33% cử tri có đánh giá ngược lại, tăng 1,6%; 6,6% cử tri không đưa ra câu trả lời, giảm 0,1%.Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với Tổng thống giảm ở thành phố Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang, thành phố Busan, thành phố Ulsan (tỉnh Nam Gyeongsang), tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon, trong khi tăng ở vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla). Cử tri độ tuổi 30 và 50 có tỷ lệ ủng hộ Tổng thống giảm, nhưng lại tăng ở độ tuổi 20. Cử tri đang thất nghiệp, người lao động, cử tri trung lập, không ủng hộ đảng nào và tầng lớp cử tri bảo thủ có tỷ lệ ủng hộ Tổng thống giảm. Trong khi đó, cử tri làm nội trợ, làm việc ở khối văn phòng, tầng lớp cử tri tiến bộ, có tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống tăng.Hãng Realmeter phân tích: tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với Tổng thống đang có chiều hướng giảm do tranh cãi về việc đặc cách tuyển dụng ở Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro), cuộc biểu tình của giới doanh nghiệp taxi nhằm phản đối ứng dụng đi chung xe của hãng Kakao, và việc các đảng đối lập liên tiếp công kích về chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo của Chính phủ.Tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 42,7%, giảm 2,1%; đảng Hàn Quốc tự do là 20,8%, tăng 1,5%; đảng Công lý là 8,7%, giảm 0,8%; đảng Tương lai chính nghĩa là 6,4%, tăng 0,3%; đảng Hòa bình dân chủ là 3,2%, tăng 1%.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng 2%. KếtquảthămdòcụthểđượcđăngtảitrêntrangchủcủaRealmeterhoặctrangchủcủa TiểubanthẩmđịnhcôngbằngtrongthămdòýkiếnbầucửtrựcthuộcỦybanquảnlýbầucửtrungươngHànQuốc(nesdc.go.kr).