Hàn Quốc sẽ nghiêm trị các hành vi say rượu lái xe

Photo : KBS News

Trả lời kiến nghị của người dân yêu cầu Chính phủ trừng phạt nghiêm hành vi say rượu lái xe gây tai nạn xảy ra ở Busan đăng tải trên trang chủ Phủ Tổng thống, Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Park Sang-ki khẳng định sẽ coi hành vi say rượu lái xe là hành vi sát nhân và sẽ nghiêm trị hành vi này.Vào lúc 2 giờ 25 phút sáng ngày 25/9 vừa qua, một tài xế say rượu đã đâm xe vào hai người đi bộ đang đứng trên vỉa hè chờ sang đường ở ngã năm Mipo thuộc quận Haeundae, thành phố Busan, khiến một trong hai người thiệt mạng. Bạn của hai nạn nhân đã đăng tải kiến nghị lên trang chủ Phủ Tổng thống Hàn Quốc, đề nghị Chính phủ nghiêm trị tài xế gây tai nạn và đưa ra đối sách bảo vệ sự an toàn tính mạng cho người dân. Kiến nghị này đã được trên 200.000 người dân ủng hộ, nên Chính phủ phải đưa ra lập trường chính thức theo quy định.Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc nêu rõ sẽ thực hiện phương án tịch thu xe của những người thường xuyên có hành vi lái xe sau khi đã uống rượu, để những người này không thể tiếp tục cầm lái. Ngoài ra, Bộ Tư pháp sẽ kiên quyết không khoan dung đối với những tài xế vi phạm. Về nguyên tắc, Bộ quyết định tiến hành điều tra bắt giam với những người gây ra tai nạn làm chết người hoặc bị thương nặng, hoặc gây ra từ 3 vụ tai nạn trở lên trong vòng 3 năm.Bộ sẽ nâng mức án áp dụng với tài xế say rượu gây tai nạn chết người lên mức án cao nhất, thay vì mức 1 tới 3 năm tù giam hiện hành. Ngoài ra, nếu tài xế say rượu gây tai nạn trên 3 lần bất kể trong khoảng thời gian bao lâu, thì sẽ bị tuyên án tù giam.Bộ trưởng Park cho biết trong các vụ xét xử về hành vi say rượu lái xe, có 95% các vụ gây ra thương tích và 77% các vụ gây chết người được tuyên án treo. Bộ trưởng đã chỉ thị Viện Kiểm sát tích cực kháng án trong thời gian tới.