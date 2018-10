Chỉ số giá sản xuất tháng 9 cao nhất trong hơn 5 năm

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (23/10) công bố chỉ số giá sản xuất tháng 9 đạt 105,78 điểm, tăng 0,3% so với một tháng trước. Đây là mức điểm cao nhất sau mức 105,81 điểm vào tháng 8 năm 2013.Chỉ số giá sản xuất (PPI) thể hiện giá hàng hóa và dịch vụ mà các nhà sản xuất trong nước cung cấp cho thị trường. Thông thường, chỉ số này ảnh hưởng tới chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của một hoặc hai tháng sau đó.Chỉ số giá sản xuất các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 136,57 điểm, tăng 1,5% so với tháng trước, mức cao nhất trong lịch sử thống kê liên quan của BOK. Trong đó, giá sản xuất các mặt hàng nông sản tăng 1,6%. Trong tháng 7 và tháng 8, giá nông sản đã tăng cao do nắng nóng kéo dài. Thậm chí, giá một số mặt hàng vẫn tiếp tục tăng trong tháng 9. Trên thực tế, giá cà chua đã tăng 96,7%, giá ớt chuông tăng 92,6%, cao gần gấp đôi so với tháng trước. Giá rau diếp tăng 76%, ớt khô tăng 14,9%.Các mặt hàng công nghiệp cũng tăng 0,3%, tập trung vào chế phẩm dầu mỏ, than đá, do ảnh hưởng của giá dầu quốc tế tăng. Giá điện, ga, nước tăng 1,5% so với một tháng trước, do biện pháp giảm giá điện tạm thời trong hai tháng 7 và 8 đã hết hiệu lực. Giá dịch vụ tăng 0,1%.Ngược lại, giá khách sạn giảm 10%, giá căn hộ nghỉ dưỡng giảm 22,9%, giá thuê xe ô tô giảm 9,1%, do đợt cao điểm mùa hè đã kết thúc.So với cùng kỳ năm ngoái, giá sản xuất đã tăng 2,7%, tiếp tục xu hướng tăng 23 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm 2016.