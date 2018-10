Chính phủ thông qua Tuyên bố chung Bình Nhưỡng và Biên bản nhất trí ở lĩnh vực quân sự

Photo : YONHAP News

Dự thảo phê chuẩn "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng" và "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" đã được thẩm định và thông qua trong cuộc họp Nội các hôm thứ Ba (23/10). Hai văn kiện này đã được lãnh đạo hai miền Nam-Bắc thống nhất trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng ngày 19/9.Chủ trì cuộc họp Nội các, Tổng thống Moon Jae-in đã điểm qua về chuyến công du châu Âu vào tuần trước. Tổng thống cho biết đã kêu gọi sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế về lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống đề nghị các ban ngành của Chính phủ nhân cơ hội này đoàn kết người dân, nhằm mục tiêu loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc và thiết lập hòa bình.Đặc biệt, Tổng thống nhấn mạnh: việc thông qua dự thảo phê chuẩn "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng" và "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" không chỉ là con đường bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân, mà còn giúp loại bỏ các yếu tố rủi ro trên bán đản Hàn Quốc, mang lại lợi ích cho nền kinh tế.Trong đó, người dân sống gần khu vực biên giới liên Triều từng gặp nhiều bất lợi trong thời gian qua, sẽ được hưởng lợi ích đầu tiên. Đồng thời, đây cũng là con đường giúp tăng cường đảm bảo nhân quyền một cách thực chất cho người dân miền Bắc.Trong "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng", hai miền Nam-Bắc nhất trí giải tỏa căn bản quan hệ thù địch giữa hai bên và Chủ tịch Kim Jong-un sẽ thăm Seoul để đáp lại chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Moon Jae-in. Trong "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự", hai bên nhất trí dừng toàn bộ các hành vi thù địch, dừng tập trận quân sự.Việc Chính phủ thông qua và Tổng thống phê chuẩn hai văn kiện này, là căn cứ theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, đảng đối lập Hàn Quốc tự do lại chỉ trích đây là những vấn đề an ninh, ngoại giao quan trọng, cần phải được Quốc hội thảo luận và phán đoán một cách thận trọng.