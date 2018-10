Chính phủ Hàn Quốc giảm 15% thuế xăng dầu trong vòng 6 tháng

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp sáng thứ Tư (24/10) giữa các Bộ trưởng liên quan đến kinh tế, Chính phủ Hàn Quốc quyết định giảm 15% thuế xăng dầu trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ ngày 6/11 tới. Biện pháp này nhằm giảm gánh nặng cho những người kinh doanh tự do, khởi nghiệp, kinh doanh nhỏ lẻ và người dân gặp khó khăn do giá dầu tăng và tiêu thụ nội địa sa sút. Theo đó, giá xăng sẽ giảm 123 won/1 lít, giá dầu diesel giảm 87 won/1 lít, giá khí thiên nhiên hóa lỏng (LPG) giảm 30 won/1 lít.Chính phủ cũng quyết định sẽ tạo thêm 59.000 việc làm ngắn hạn ở các cơ quan Chính phủ, cơ quan Nhà nước để giải quyết vấn nạn việc làm đang hết sức cấp bách hiện nay. Những việc làm này bao gồm nhân lực hỗ trợ công việc hành chính ở các cơ quan Chính phủ, nhân viên tập sự tại cơ quan Nhà nước, nhân viên giám sát cháy rừng, hỏa hạn tại chợ đầu mối truyền thống.Ngoài ra, các dự án đầu tư của doanh nghiệp tư nhân bị trì hoãn trong thời gian qua do các quy trình về hành chính và các bên liên quan, cũng sẽ được xúc tiến khởi công sớm. Trong 6 tháng đầu năm sau, Chính phủ sẽ thúc đẩy triển khai các dự án tư nhân có tổng trị giá 2.300 tỷ won (2 tỷ USD).Chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ về tài chính, ưu đãi thuế nhằm thúc đẩy đầu tư, rót 15.000 tỷ won (13,2 tỷ USD) ngân sách để hỗ trợ các doanh nghiệp đã triển khai ra nước ngoài trở về đầu tư trong nước, đồng thời ưu đãi cả cho các doanh nghiệp lớn.Mặt khác, Chính phủ cũng quyết định đổi mới quy chế để tạo thêm nhiều việc làm, công bố phương án mở rộng mô hình "kinh tế chia sẻ" trong năm nay.