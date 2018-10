Hoàn tất phi vũ trang Khu vực an ninh chung trong ngày 25/10

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết công tác phi vũ trang Khu vực an ninh chung (JSA) gồm rút trạm gác, binh lực và vũ khí, đang diễn ra thuận lợi, dự kiến hoàn tất trong ngày 25/10 theo đúng kế hoạch.Trước đó, trong cuộc họp giữa quân đội Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc diễn ra ngày 22/10, ba bên đã nhất trí sẽ hoàn tất phi vũ trang Khu vực an ninh chung cho tới ngày 25/10, sau đó tiến hành kiểm chứng chung trong vòng hai ngày, từ ngày 26/10.Lần này, phía Hàn Quốc rút 4 trạm gác, Bắc Triều Tiên rút 5 trạm gác khỏi Khu vực an ninh chung. Đồng thời, mỗi bên lập thêm một trạm gác mới ở khu này. Hai bên sẽ hạn chế binh lực ở mức 35 người không trang bị súng để tiến hành canh gác chung tại JSA.Sau khi công tác phi vũ trang Khu vực an ninh chung được hoàn tất, dân thường hai miền Nam-Bắc và khách du lịch nước ngoài tới thăm khu này sẽ có thể tự do đi lại khu vực của hai miền tại JSA từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều.Trong một diễn biến khác, trong quá trình gỡ mìn tại đồi Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên) nằm ở Khu phi quân sự liên Triều thuộc địa phận huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, quân đội Hàn Quốc đã phát hiện được hai bộ hài cốt được cho là của binh lính Hàn Quốc. Quân đội sẽ tiến hành giám định DNA để xác định danh tính chính xác của những hài cốt này.