Tăng trưởng GDP quý III của Hàn Quốc đạt 0,6%

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (25/10) công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III của Hàn Quốc đạt 400.234,6 tỷ won (351,9 tỷ USD), tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong năm nay.Vào quý IV năm ngoái, GDP Hàn Quốc lần đầu đạt tăng trưởng âm trong vòng 9 năm, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tới quý I năm nay, GDP quay trở lại mức tăng 1%, nhưng sau đó chỉ dừng ở mức tăng dưới 1% trong quý II và III.So với cùng kỳ năm ngoái, GDP quý III năm nay tăng 2%, mức thấp nhất trong vòng 9 năm. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết mức tăng năm nay thấp hơn năm ngoái, là do tỷ lệ tăng trưởng của quý III năm ngoái ở mức quá cao. GDP trong quý III đang duy trì xu hướng tăng tương tự quý II. BOK dự đoán tỷ lệ tăng trưởng GDP trong quý IV sẽ khả quan hơn quý III do Chính phủ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và hiệu quả từ các biện pháp đầu tư của Chính phủ.Ngày 18/10 vừa qua, Ngân hàng trung ương đã hạ dự báo về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong năm nay, từ mức 2,9% xuống 2,7%. Nếu tỷ lệ tăng trưởng quý IV đạt 0,82% thì tỷ lệ tăng trưởng cả năm nay vẫn có thể đạt được như mức dự báo là 2,7%.