GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc năm nay sẽ vượt 30.000 USD

Photo : YONHAP News

Văn phòng ngân sách Quốc hội Hàn Quốc (NABO) hôm thứ Năm (25/10) đưa ra dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Hàn Quốc trong năm nay ước đạt 31.862 USD, tăng 7% so với năm ngoái. GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 29.744 USD.Nếu đúng như dự báo trên thì GDP bình quân đầu người Hàn Quốc tăng từ ngưỡng 20.000 USD lên 30.000 USD sau 12 năm, trong khi thời gian bình quân của thế giới là 8 năm.Văn phòng ngân sách Quốc hội giả định tỷ lệ tăng trưởng GDP danh nghĩa của Hàn Quốc trong năm nay đạt 3,7% và tỷ giá hối đoái giữa won và đô-la Mỹ bình quân là 1 USD đổi 1.091 won để đưa ra dự báo trên.GDP bình quân đầu người trong năm 2019 được dự đoán sẽ đạt 33.755 USD. Văn phòng ngân sách Quốc hội phân tích GDP danh nghĩa năm sau sẽ tăng cao hơn năm nay, đạt 4,3% do giá tiêu dùng tăng cao hơn, ước tính tỷ giá hối đoái sẽ giảm hơn so với năm nay, đạt 1 USD đổi 1.082 won. Theo Văn phòng ngân sách Quốc hội, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc có thể vượt 40.000 USD sau 5 năm, tức vào năm 2023.