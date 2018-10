Xúc tiến thành lập Hội đồng xét xử đặc biệt về nghi ngờ Tòa án tối cao lạm dụng thẩm quyền tư pháp

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và ba đảng đối lập là đảng Tương lai chính nghĩa, đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý, đã nhất trí về việc thành lập một Hội đồng xét xử đặc biệt phụ trách xử lý nghi ngờ Tòa án tối cao lạm dụng thẩm quyền tư pháp.Đại diện tại Quốc hội của 4 đảng hôm thứ Năm (25/10) đã mở một buổi họp báo, trong đó chỉ ra rằng Tòa án chưa từng ban lệnh lục soát nào liên quan tới nghi ngờ này, khiến dư luận hoài nghi về quyết tâm làm rõ sự thật của phía Tòa án.Các đảng này cho rằng cần phải thành lập một Hội đồng xét xử đặc biệt, bởi khó có thể kỳ vọng Tòa án sẽ xét xử một cách công bằng. 4 đảng hối thúc đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập có số ghế nhiều nhất tại Quốc hội, hợp tác để phương án thành lập Hội đồng xét xử đặc biệt được thông qua trong phiên họp Quốc hội thường kỳ.Tuy nhiên, Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Kim Sung-tae cho rằng việc thành lập Hội đồng xét xử đặc biệt không khác nào phủ nhận sự tồn tại của cơ quan tư pháp. Thay vào đó, đảng này đề xuất bắt đầu thảo luận sau khi Chánh án Tòa án tối cao Kim Myung-soo từ chức.Theo phương án mà các đảng nhất trí sẽ xúc tiến, Hội đồng xét xử đặc biệt sẽ gồm các thẩm phán đương chức được tiến cử, không có liên quan tới nghi ngờ Tòa án tối cao lạm dụng thẩm quyền tư pháp. Hội đồng xét xử này sẽ phụ trách vụ án từ giai đoạn thẩm định các lệnh liên quan, như lệnh khám xét, bắt giam, và phiên xét xử sơ thẩm, phiên phúc thẩm lần một.Dự luật về việc thành lập Hội đồng xét xử đặc biệt phải được thông qua tại Ủy ban thường trực và phiên họp toàn thể Quốc hội. Tuy nhiên, điều này sẽ không hề dễ dàng, nếu đảng Hàn Quốc tự do tiếp tục phản đối như hiện nay.Cơ quan hành chính tòa án thuộc Tòa án tối cao dưới nhiệm kỳ của cựu Chánh án Tòa án tối cao Yang Sung-tae đang bị nghi ngờ từng đem phán quyết một số vụ án nhạy cảm về mặt chính trị để thương lượng với Phủ Tổng thống thời cựu Tổng thống Park Geun-hye, nhằm thuyết phục Phủ Tổng thống về việc thành lập Tòa án thượng thẩm.Tòa án thượng thẩm là tòa án chỉ xét xử các vụ phúc thẩm lần hai đơn giản trong số các vụ phúc thẩm lần hai mà Tòa án tối cao phụ trách. Tòa án tối cao hiện bị quá tải do phải phụ trách tất cả các vụ phúc thẩm lần hai, nên cơ quan này từ lâu đã mong muốn thành lập Tòa án thượng thẩm.