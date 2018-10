Chỉ số KOSPI khôi phục mức điểm cách đây 21 tháng

Photo : YONHAP News

Thị trường tài chính Hàn Quốc đang tuột dốc do ảnh hưởng từ việc thị trường chứng khoán New York sụt giảm mạnh.Kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Năm (25/10), chỉ số sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) đạt 2.063,3 điểm, giảm 34,28 điểm (1,63%) so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Chỉ số KOSPI đã chạm đáy thấp nhất năm trong ba phiên liên tiếp và quay trở lại ngưỡng điểm tương đương 21 tháng trước. Trong phiên giao dịch cùng ngày, đã có lúc chỉ số KOSPI rơi xuống mức 2.040 điểm.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ kết thúc phiên giao dịch cùng ngày ở mức điểm 686,84 điểm, giảm 12,46 điểm (1,78 %). Mức giảm đặc biệt cao ở các cổ phiếu vốn hóa lớn. Cổ phiếu của hãng điện tử Samsung và hãng SK Hynix giảm hơn 3%, của hãng ô tô Hyundai giảm gần 6%.Trong ngày 25/10, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 347,9 tỷ won (306 triệu USD) cổ phiếu, tiếp tục xu hướng bán ròng sang ngày thứ 6 liên tiếp. Trong khi các nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư cá nhân bán ra cổ phiếu, thì các tổ chức đầu tư lại mua vào.Thị trường chứng khoán các nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông cũng đồng loạt giảm, trong đó chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm hơn 3%.Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái giữa won và đô-la Mỹ kết thúc ở mức 1 USD đổi 1.138 won, giảm 5,7 won so với một ngày trước.