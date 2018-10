Photo : YONHAP News

Tại buổi điều trần của Uỷ ban Kế hoạch và tài chính thuộc Quốc hội ngày 25/10, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Kim Dong-yeon khẳng định, Chính phủ quyết tâm thực hiện các dịch vụ giao thông mới, như ứng dụng đi chung xe của hãng Kakao.Phó Thủ tướng thừa nhận việc sửa đổi quy định, bao gồm nền kinh tế chia sẻ, là điều không hề dễ dàng, bởi nó có thể làm lung lay nền tảng hệ thống khen thưởng trong xã hội và những quyền lợi đặc thù hiện hành. Tuy nhiên, nếu không thực hiện thì nền kinh tế Hàn Quốc sẽ không thể tiến lên phía trước. Ông Kim nhấn mạnh nền kinh tế chia sẻ đang đạt được sự phát triển to lớn. Do vậy, đây nhất định là con đường mà Hàn Quốc phải tiến tới và cần tạo ra một được đột phá toàn diện.Trong đối sách việc làm công bố ngày 25/10, Chính phủ Hàn Quốc quyết định thúc đẩy dịch vụ giao thông mới, nâng cao sức cạnh tranh giữa các doanh nghiệp vận tải hiện nay. Ngoài ra, Chính phủ quyết định sẽ sửa đổi các quy định liên quan để mở rộng phạm vi cho phép về chia sẻ nơi nghỉ, đảm bảo an toàn cho khách nghỉ. Trong năm nay, Chính phủ sẽ lập và công bố phương án mở rộng nền tảng cơ chế và hỗ trợ, nhằm thúc đẩy kinh tế chia sẻ ở các lĩnh vực chính như không gian dịch vụ (như nơi ăn, nghỉ), hay tiềm lực cá nhân."Kinh tế chia sẻ" là sự chuyển đổi từ khái niệm "sở hữu" sang "chia sẻ" hàng hoá, dịch vụ, mang ý nghĩa là một nền kinh tế đặt trọng tâm vào tiêu dùng cộng tác, tức nhiều người cùng chia sẻ và sử dụng hàng hoá hoặc dịch vụ. Đây là một khái niệm kinh tế mới, được giáo sư Lawrence Lessig Đại học Havard (Mỹ) đưa ra sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.