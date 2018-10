Mỹ trừng phạt hai doanh nghiệp, một cá nhân người Singapore vì giúp Bắc Triều Tiên rửa tiền

Photo : YONHAP News

Bộ Tài chính Mỹ ngày 25/10 (theo giờ địa phương) đã bổ sung hai doanh nghiệp và một cá nhân người Singapore, vào danh sách trừng phạt với cáo buộc đã rửa tiền giúp Bắc Triều Tiên.Đây là hai công ty thương mại của Singapore, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn Wee Tiong. Ông Tan Wee Beng người Singapore, Giám đốc công ty Wee Tiong, cũng bị đưa vào danh sách cấm vận do đã trực tiếp hoặc gián tiếp rửa tiền, làm giả tiền, hàng hoá, giao dịch ma túy trái phép.Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc những hoạt động kinh tế trái phép của các doanh nghiệp, cá nhân này có dính líu tới Bắc Triều Tiên hoặc quan chức miền Bắc. Đặc biệt, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi tố hình sự với ông Tan Wee Beng.Trong thông cáo báo chí, Bộ Tài chính Mỹ cho biết biện pháp trừng phạt mới đã một lần nữa chứng tỏ quyết tâm thực thi nghị quyết cấm vận với Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đồng thời chỉ ra một thực trạng là chính quyền miền Bắc vẫn đang tiếp tục sử dụng hệ thống tài chính một cách trái phép, nhằm lẩn tránh cấm vận.Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết ông Tan Wee Beng và những đồng phạm của ông này đã rửa tiền thay cho Bắc Triều Tiên thông qua hệ thống tài chính của Mỹ. Chính phủ, cơ quan tài chính và doanh nghiệp các nước cần phải nâng cao cảnh giác với thủ đoạn này.Bên cạnh đó, ông Mnuchin nhấn mạnh Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục cấm vận cho tới khi Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa triệt để và có thể kiểm chứng đầy đủ.Ngày 4/10 vừa qua, trước thềm chuyến thăm miền Bắc lần thứ 4 của Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ Tài chính Mỹ công bố thêm một doanh nghiệp, hai cá nhân Thổ Nhĩ Kỳ và một quan chức ngoại giao của miền Bắc vào danh sách trừng phạt của Washington, do đã giao dịch trái phép vũ khí, xa xỉ phẩm với Bình Nhưỡng.