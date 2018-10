Đề xuất dự thảo nghị quyết hối thúc Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) hôm thứ Sáu (26/10) đưa tin,: 35 nước thành viên Liên hợp quốc, trong đó có Đức, Úc, Nhật Bản đã trình lên Ủy ban giải trừ quân bị và an ninh quốc tế (Ủy ban 1) thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc, dự thảo nghị quyết chung, hối thúc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên một cách toàn diện.Dự thảo này đánh giá: ba lần Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6, là những bước đi tích cực để tiến tới phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên triệt để và được kiểm chứng đầy đủ, đồng thời hối thúc Chính quyền miền Bắc thực thi cam kết giải trừ hạt nhân đã đưa ra trong các hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc và Mỹ.Tiếp đó, các nước nêu rõ việc Bắc Triều Tiên liên tiếp thử hạt nhân, phóng tên lửa đạn đạo đã uy hiếp nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh không chỉ của khu vực, mà còn của cả thế giới, vi phạm trắng trợn các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Các nước đồng thời nhấn mạnh về lập trường phản đối cứng rắn của cộng đồng quốc tế đối với việc Bắc Triều Tiên sở hữu hạt nhân, yêu cầu miền Bắc dừng thử hạt nhân, hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.Bên cạnh đó, 66 nước trong đó có Anh, Canada, Ý, Nhật Bản, cũng trình lên Đại hội đồng Liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết chung có nội dung khuyến cáo về Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), chỉ trích Bắc Triều Tiên đã liên tiếp vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc kể từ năm 2006 với 6 lần thử hạt nhân.Dự thảo hối thúc Bắc Triều Tiên phải tuân thủ một cách toàn diện các nghĩa vụ của mình theo nghị quyết của Hội đồng bảo an, như giải trừ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, cấm thử hạt nhân. Các nước tái khẳng định lập trường ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược thông qua đàm phán hạt nhân 6 bên. Dự thảo cũng bày tỏ hoan nghênh những nỗ lực đối thoại của các bên liên quan trong năm nay, nhằm hướng tới mục tiêu này.Ủy ban giải trừ quân bị và an ninh quốc tế của Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ tiến hành biểu quyết về các dự thảo này trong đầu tháng 11 tới.