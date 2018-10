Cung cấp bữa ăn miễn phí thân thiện môi trường tại các trường học ở Seoul từ năm 2021

Chính quyền thành phố Seoul sáng hôm thứ Hai (29/10) đã mở buổi họp báo, công bố sẽ mở rộng chế độ cung cấp bữa ăn miễn phí thân thiện môi trường đang áp dụng với bậc tiểu học và trung học cơ sở, mở rộng sang toàn bộ 320 trường trung học phổ thông trong thành phố, bắt đầu từ năm 2021.Trước tiên, bắt đầu từ năm sau, chính quyền thành phố sẽ áp dụng thí điểm với 96 trường trung học phổ thông ở 9 quận trung tâm. Trong năm đầu thí điểm, thành phố sẽ cung cấp bữa ăn miễn phí cho 24.000 học sinh lớp 12. Quy mô hỗ trợ sẽ được nâng dần qua từng năm, tới năm 2021 với toàn bộ 930.000 học sinh ở ba bậc học của 1.302 trường khu vực Seoul, sẽ được cung cấp bữa ăn miễn phí. Tổng chi phí cung cấp bữa ăn miễn phí trong một năm là 70 tỷ won (61,4 triệu USD), trong đó một nửa sẽ do Sở Giáo dục Seoul chi trả, 30% do chính quyền thành phố và 20% do chính quyền quận, chi trả.Chính quyền thành phố đánh giá biện pháp này sẽ giúp giảm gánh nặng tâm lý cho khoảng 39.000 học sinh thuộc tầng lớp thu nhập thấp, phải xin hỗ trợ chi phí bữa ăn riêng trong thời gian qua.Về phía gia đình, mỗi tháng sẽ có thể tiết kiệm được khoảng 800.000 won (702 USD) tiền bữa ăn cho mỗi học sinh bậc trung học phổ thông. Đơn giá mỗi bữa ăn được nâng từ 4.700 won (4,1 USD) lên 5.400 won (4,7 USD), tỷ lệ sử dụng các nguyên liệu thân thiện môi trường được nâng từ 30% lên 70%.Thị trưởng Seoul Park Won-soon khẳng định sẽ mở rộng việc cung cấp bữa ăn miễn phí thân thiện môi trường theo đúng kế hoạch. Chính quyền thành phố Seoul bắt đầu cung cấp bữa ăn miễn phí cho học sinh từ năm 2011.