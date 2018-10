Lao động hợp đồng ngắn hạn trên 60 tuổi Hàn Quốc tăng mạnh

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Ba (30/10) công bố kết quả điều tra cho thấy tính tới tháng 8 năm nay, tại Hàn Quốc có tổng cộng 6.614.000 lao động hợp đồng ngắn hạn, tăng 36.000 người so với một năm trước. Trong khi đó, số lao động là nhân viên chính thức đạt 20.045.000 người, chỉ tăng 3.000 người, mức tăng thấp nhất trong vòng 14 năm qua.Tỷ trọng lao động hợp đồng ngắn hạn chiếm tới 33% tổng số lao động, tăng 0,1% so với năm ngoái. Xu hướng tăng này là bởi lao động hợp đồng ngắn hạn ở độ tuổi trên 60 tăng thêm 126.000 người. Trong số lao động hợp đồng ngắn hạn, số người ở độ tuổi trên 60 chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 24,9%, sau đó tới độ tuổi 50, 40.Tính tới tháng 8, mức lương tháng bình quân của lao động hợp đồng ngắn hạn là 1.644.000 won (1.441 USD), bằng 54,6% mức lương của nhân viên chính thức là 3.009.000 won (2.638 USD). Tỷ lệ này năm ngoái là 55%.Số giờ làm việc bình quân của lao động hợp đồng ngắn hạn là 31,2 tiếng/tuần, giảm 1,5 tiếng so với một năm trước.