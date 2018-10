Một số địa phương Hàn Quốc xuất hiện băng giá và sương giá đầu tiên trong năm 2018

Photo : YONHAP News

Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết tới 6 giờ sáng hôm thứ Ba (30/10), nhiệt độ thấp nhất ở một số khu vực đã rơi xuống dưới 0 độ C, như khu vực Daegwallyeong (tỉnh Gangwon) là -4,4 độ C, ở huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) là -3 độ C, ở thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi) là -2,9 CNhiệt độ thấp nhất đo bằng thiết bị quan trắc khí tượng tự động (AWS) tại đỉnh Jungcheong trên núi Seorak (tỉnh Gangwon) xuống thấp nhất tới -8 độ C.Ở các địa phương như Seoul, thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) đã quan trắc được băng giá đầu tiên trong năm nay, trong khi ở thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong) đã xuất hiện sương giá. Băng giá và sương giá ở Cheongju năm nay sớm hơn một ngày so với năm ngoái (31/10).Dưới cái lạnh buốt vào buổi sáng, người dân vội vã di chuyển đến chỗ làm với áo khoác dầy và khăn quàng cổ.Rét buốt lại là tin vui với các khu trượt tuyết ở tỉnh Gangwon, miền Đông Bắc Hàn Quốc. Từ sáng sớm cùng ngày, các khu trượt tuyết đã cho khởi động các thiết bị tạo tuyết nhân tạo để chuẩn bị đón du khách. Những đỉnh đồi tuyết trắng nằm xen giữa những cây phong vẫn còn rực đỏ sắc thu, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn khoảng 3 đến 7 độ so với mọi năm, kèm theo gió mạnh, nên nhiệt độ dự cảm còn thấp hơn.Vào ngày 30/10, phần lớn các khu vực trên toàn Hàn Quốc trời trong, khu vực bờ biển phía Tây và hai tỉnh Nam và Bắc Jeolla có mây rải rác, mưa bụi hoặc tuyết nhẹ. Nồng độ bụi nhỏ trên toàn quốc ở mức "tốt" hoặc "bình thường".