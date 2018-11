Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ tham dự “Hội nghị tư vấn an ninh thường niên 2018”

Photo : YONHAP News

Theo kế hoạch, 9h15 tối 31/10 (giờ Hàn Quốc), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sẽ dự Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 50, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở Washington.Dự kiến, hai bên sẽ thảo luận về phương án sắp xếp bộ máy chỉ huy liên quân do quân đội Hàn Quốc đóng vai trò chủ đạo, sau khi Washington chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Seoul. Phương án đang được đưa ra là hai bên thành lập Bộ tư lệnh liên quân tương tự như Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ hiện nay, bổ nhiệm một Đại tướng thuộc quân đội Hàn Quốc làm Tư lệnh, Phó Tư lệnh là một Đại tướng của quân đội Mỹ. Hiện tại, chức Tư lệnh của Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ đang do Đại tướng của quân đội Mỹ nắm giữ, Đại tướng của quân đội Hàn Quốc đóng vai trò Phó Tư lệnh.Trong hội nghị lần này, một vấn đề được quan tâm khác là liệu hai bên có đi tới quyết định về thời điểm chuyển giao quyền tác chiến thời chiến. Ngoài ra, giới chức Quốc phòng hai nước sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có hoãn cuộc tập trận chung trên không Vigilant ACE, vốn dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm nay, hay không. Có thể, hai bên sẽ thảo luận về phương án tiến hành một nội dung tập trận khác thay thế, vừa đảm bảo duy trì trạng thái phòng thủ liên quân, vừa tránh kích động Bắc Triều Tiên.Tiếp đó, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng sẽ thảo luận về phương án thực thi một cách hiệu quả "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự", được hai miền Nam-Bắc thông qua ngày 19/9, nhằm giảm nhẹ căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc.Bộ trưởng Quốc phòng hai bên dự kiến sẽ mở cuộc họp báo chung để công bố kết quả hội nghị vào lúc 1 giờ rạng sáng ngày 1/11 (theo giờ Hàn Quốc).