Bắc Triều Tiên kêu gọi người dân phát triển kinh tế

Photo : KBS News

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã nhận được một video quay khu vực tỉnh Bắc Hamgyong của Bắc Triều Tiên gần đây. Trong video này, xuất hiện một chiếc xe khách chở khách du lịch Trung Quốc đi theo các con đường nông thôn đến thành phố Chongjin, thành phố lớn thứ ba của miền Bắc sau thủ đô Bình Nhưỡng và thành phố Hamheung.Trong video cũng xuất hiện nhiều khẩu hiệu kêu gọi phát triển kinh tế, quán triệt nghị quyết Hội nghị toàn thể đảng Lao động hồi tháng 4 vừa qua về việc dừng thử hạt nhân và dốc toàn lực phát triển kinh tế.Đài KBS đã tiến hành phân tích toàn bộ các khẩu hiệu xuất hiện trong video này. Trong đó, từ "kinh tế" đã xuất hiện 47 lần. Sau đó là tên Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un xuất hiện 29 lần. Từ "hạt nhân" chỉ xuất hiện đúng một lần ở vùng nông thôn, ngoại ô thành phố Chongjin.Bầu không khí tại miền Bắc đang khác hẳn với thời kỳ năm 2012 hay năm 2014, khi nước này nhấn mạnh về sức mạnh quốc phòng, sức mạnh hạt nhân và lòng trung thành với nhà lãnh đạo tối cao.Công ty khoáng sản Musan, một công ty khai thác quặng thép lớn nhất châu Á, từng được cố Chủ tịch miền Bắc Kim Nhật Thành ca ngợi là "báu vật" của quốc gia, đã không còn xuất khẩu được nữa do vướng các biện pháp cấm vận quốc tế. Trong video trên, các quặng sắt được sản xuất tại đây chất đống ngoài trời. Các đường ống vận chuyển quặng sắt tới nhà máy thép Kim Chaek, nhà máy thép lớn nhất tại Bắc Triều Tiên, cũng đã bị cũ gỉ, khó có thể sử dụng tiếp. Người dân địa phương cho biết nhà máy thép này không còn hoạt động bình thường do miền Bắc không thể nhập nguồn nhiên liệu từ nước ngoài để vận hành các lò luyện thép.Mặc dù chính quyền miền Bắc tuyên bố dốc toàn lực để xây dựng kinh tế, nhưng trên thực tế, nước này vẫn đang gặp nhiều khó khăn do sự cô lập và cấm vận của cộng đồng quốc tế.