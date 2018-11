Photo : YONHAP News

Tiểu thuyết "Hãy chăm sóc mẹ" (tên tiếng Anh "Please Look After Mom") của nữ nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-sook, sẽ được chuyển thể sang phim truyền hình tại Mỹ.Đại diện xuất bản của nhà văn Shin cho biết đã ký hợp đồng bản quyền phim truyền hình của tác phẩm văn học này với hãng phim "Blue Jar Pictures" của Mỹ. Đây là tác phẩm văn học đầu tiên của Hàn Quốc được xuất khẩu thành nguyên tác cho một bộ phim truyền hình của Mỹ.Tiểu thuyết "Hãy chăm sóc mẹ" được xuất bản lần đầu năm 2008, tới nay đã trở thành một cuốn tiểu thuyết "Best Seller" (bán chạy nhất) với hơn 2,1 triệu bản được bán ra. Tác phẩm là hành trình nhìn lại cuộc sống của các thành viên trong một gia đình sau khi người mẹ cao tuổi bị mất tích.Nhà sản xuất của Mỹ đang nóng lòng muốn đưa tác phẩm lên màn ảnh truyền hình. Hiện tại, lịch trình sản xuất và phát sóng bộ phim vẫn chưa được quyết định cụ thể.