Mỹ sẽ không rút quân đồn trú tại Hàn Quốc sau khi chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Seoul

Photo : KBS News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và người đồng cấp Mỹ James Mattis ngày 31/10 (theo giờ địa phương) đã tham dự Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 50, diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở Washington. Sau hội nghị, hai bên đã công bố biên bản "Các nguyên tắc chỉ dẫn liên quân" (Alliance Guiding Principles), đề ra phương hướng tổ chức bộ máy chỉ huy liên quân sau khi hoàn tất chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.Trong đó, hai bên nhất trí sẽ không rút lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và vẫn duy trì Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ, sau khi Washington chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Seoul. Khi đó, chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh liên quân sẽ do Tướng 4 sao của quân đội Hàn Quốc đảm trách thay vì do Tướng 4 sao của quân đội Mỹ như hiện nay.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai bên sẽ nỗ lực để giải tỏa lo ngại rằng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ có thể bị suy yếu sau khi chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis tái khẳng định cam kết sẽ duy trì nguồn lực quân sự như hiện nay cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Liên quan tới một số ý kiến cho rằng Hàn Quốc và Mỹ đang bất đồng ý kiến về "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" được ký ngày 19/9, ông Mattis cho biết bản thân ông ủng hộ tuyên bố này.Hai Bộ trưởng quyết định hoãn cuộc tập trận chung trên không Hàn-Mỹ mang tên "Vigilant ACE", dự kiến diễn ra vào tháng 12, nhằm hỗ trợ về mặt quân sự cho những nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa của hai nước. Tuy nhiên, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận cấp chuyên viên cho tới ngày 15/11, rồi công bố quyết định cuối cùng về việc có hoãn các cuộc tập trận chung quy mô lớn trong thời gian tới hay không vào cuối tháng 11.