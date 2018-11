Giá tiêu dùng trong tháng 10 tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Năm (1/11) công bố chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 10 đạt 105,42 điểm, giảm 0,2% so với tháng 9 nhưng tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên trong vòng 13 tháng, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng đạt ở ngưỡng 2% sau mức tăng 2,1% vào tháng 9 năm ngoái.Giá nông sản và các mặt hàng dầu mỏ tăng là yếu tố chính kéo vật giá tăng trong tháng 10. Giá gạo trong tháng trước tăng tới 24,3% so với năm ngoái do diện tích canh tác lúa và sản lượng thu hoạch giảm. Vì thiệt hại do thời tiết thất thường, giá cà chua tăng tới 45,5%, giá hành tây và củ cải tăng lần lượt 41,7% và 35%, khiến chỉ số giá toàn bộ các mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng 10,5%.Giá các mặt hàng dầu mỏ cũng tăng do xu hướng tăng của giá dầu quốc tế. Giá xăng tăng 10,8%, giá dầu diesel tăng 13,5%, giá khí thiên nhiên hóa lỏng (LGP) dùng cho ô tô tăng 11%. Tuy nhiên, chỉ số vật giá tiêu dùng cơ bản (không bao gồm các mặt hàng có biến động giá cả nhất thời lớn như nông sản hay dầu mỏ), vẫn chỉ tăng ở ngưỡng 1%.Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở cuộc họp giữa Thứ trưởng các ban ngành hữu quan vào ngày 2/11 để lập đối sách ổn định nguồn cung nông sản trước mùa muối kimchi của người dân. Ngoài ra, Chính phủ sẽ nỗ lực để phát huy sớm hiệu quả của biện pháp giảm thuế xăng dầu, bắt đầu được thực hiện từ ngày 6/11 tới.