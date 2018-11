Photo : KBS News

Tòa án tối cao Hàn Quốc hôm thứ Năm (1/11) đã phán quyết vô tội với bị cáo họ Oh, người từ chối nhập ngũ với lý do tín ngưỡng, tôn giáo (còn gọi là tự do lương tâm). Trong vòng 14 năm qua, kể từ năm 2004, Tòa án tối cao Hàn Quốc đều tuyên "có tội" với các trường hợp từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.Bị cáo Oh là một tín đồ "Nhân chứng Giê-hô-va", bị khởi tố vì từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trước đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bị cáo 1 năm 6 tháng tù giam.Tòa án tối cao cho rằng việc cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ quân sự và xử phạt hình sự với những người từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo là sự hạn chế quá mức với "tự do lương tâm" của con người, vi phạm nguyên tắc "khoan dung với người thiểu số" của chủ nghĩa dân chủ.Tòa án chỉ ra rằng khi một người từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự với lý do tín ngưỡng tôn giáo, cần phải tiến hành thẩm định tín ngưỡng của người đó có sâu sắc và vững vàng hay không, đồng thời xem xét cả về quá trình trưởng thành, kinh nghiệm xã hội của người đó. Vậy nhưng, Tòa án cấp sơ thẩm đã không tiến hành thẩm định như vậy mà tuyên bị cáo có tội, hiểu lầm về Luật nghĩa vụ quân sự.Đa số các thẩm phán Tòa án tối cao cho rằng nếu không chấp nhận trường hợp từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo thì sẽ làm mất đi ý nghĩa của việc bảo đảm "tự do lương tâm" trong Hiến pháp. Việc chấp nhận trường hợp từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo không phải là một đặc cách hay bảo hộ quyền lợi, mà là sự công nhận về tự do có thể khác biệt trong một cộng đồng.Trước đó, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tháng 6 vừa qua đã ra phán quyết rằng điều 5 Luật nghĩa vụ quân sự không quy định về chế độ nghĩa vụ thay thế cho những người từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự, là không phù hợp với Hiến pháp. Khi đó, Tòa án Hiến pháp bày tỏ kỳ vọng những người có "lý do chính đáng" để từ chối nhập ngũ sẽ được tuyên vô tội nếu được công nhận về tính chân thực trong đức tin tôn giáo, tín ngưỡng của mình.