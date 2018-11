Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 của Hàn Quốc cao thứ hai trong lịch sử

Photo : KBS News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Năm (1/11) công bố trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 54,97 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kim ngạch xuất khẩu theo tháng cao thứ hai trong lịch sử, sau tháng 9 năm ngoái.Kể từ tháng 5 năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đã 6 tháng liên tiếp vượt mức 50 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu lũy kế tính từ tháng 1 tới tháng 10 đạt 505,3 tỷ USD, mức cao kỷ lục.Xuất khẩu chíp bán dẫn vẫn tiếp tục xu hướng tăng, trong khi xuất khẩu máy móc thông thường, chế phẩm hóa dầu đều đạt mức cao kỷ lục với mức tăng trên 51% và 42%. Xuất khẩu ô tô trong tháng 10 cũng đã quay trở lại xu hướng tăng sau 2 tháng. Ngược lại, xuất khẩu các mặt hàng là màn hình, thiết bị viễn thông không dây, tàu thuyền đều giảm.Xuất khẩu sang toàn bộ các thị trường, ngoại trừ khu vực Trung Đông, đều tăng, đặc biệt thị trường Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Trung Nam Mỹ đều có mức tăng từ 40% đến 50%.Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 10 đạt 48,4 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại tháng 10 thặng dư 6,5 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư 81 tháng liên tiếp.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên phân tích sự gia tăng xuất khẩu trong tháng 10 chủ yếu là do ngành chế tạo thế giới tiếp tục lạc quan, giá dầu quốc tế tăng khiến đơn giá các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc tăng.Tuy nhiên, các điều kiện xuất khẩu được dự báo sẽ không mấy khả quan, như các nước lớn tăng cường chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, biến động tỷ giá ngày một lớn do Cục dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất.