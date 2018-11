Chính phủ Hàn Quốc nâng giá gạo mục tiêu

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 1/11 đã trình lên Quốc hội dự thảo đề xuất nâng giá gạo mục tiêu, từ mức 188.000 won (166,74 USD) một bao 80 kg như hiện nay, lên 188.192 won (166,88 USD).Chính phủ Hàn Quốc điều chỉnh giá gạo mục tiêu 5 năm một lần và đề xuất chỉ có hiệu lực sau khi được Quốc hội phê chuẩn. Giá gạo mục tiêu được lấy làm tiêu chuẩn để Chính phủ chi trả hỗ trợ cho người nông dân canh tác lúa, nhằm duy trì thu nhập cho người nông dân.Giá gạo bán buôn hiện tại đang ở mức 193.000 won (171,13 USD) trên một bao 80 kg, tăng 30% so với một năm trước. Chính phủ phân tích sự tăng vọt này là "hiệu quả ảo", bởi giá gạo trong năm ngoái vốn rất thấp, trong khi giá gạo năm nay lại tăng vọt. Giá gạo mục tiêu của Chính phủ hiện ở mức 188.000 won, không có khác biệt lớn với giá gạo bán buôn hiện nay.Đặc biệt, Chính phủ quyết định xúc tiến sửa đổi luật liên quan, phản ánh tỷ lệ lạm phát vào giá gạo, nên giá gạo mục tiêu có thể đạt ở ngưỡng 194.000 won (172,05 USD).Ngoài ra, Chính phủ sẽ sửa đổi chế độ hỗ trợ nông dân canh tác lúa theo hướng mang lại lợi ích cho toàn thể người nông dân. Cho tới nay, người nông dân được chi trả tiền hỗ trợ dựa trên diện tích canh tác. Nhưng trong thời gian tới, Chính phủ sẽ hỗ trợ một khoản nhất định cho các nông dân canh tác quy mô nhỏ, hỗ trợ nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân. Song song với đó, Chính phủ cũng sẽ triển khai phương án mở rộng hỗ trợ sang các loại nông sản khác, thay vì tập trung vào gạo như hiện nay.Nếu sản lượng gạo giảm do việc thay đổi chế độ hỗ trợ nông dân hoặc thị trường nảy sinh tâm lý kỳ vọng do giá gạo mục tiêu tăng, thì dự kiến giá gạo sẽ còn tăng cao hơn nữa.