Ngành đóng tàu Hàn Quốc trở lại vị trí số 1 thế giới về đơn hàng đóng tàu sau 7 năm

Ba hãng đóng tàu lớn của Hàn Quốc đã trúng thầu 39 trên 44 đơn hàng đóng tàu chở khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) trên toàn thế giới. Theo đó, tổng số đơn hàng đóng tàu mà các doanh nghiệp trong nước trúng thầu trong năm nay đạt 44 tàu, cao hơn nhiều so với con số 17 tàu trong năm ngoái.Nhờ xu hướng hồi phục này, tỷ lệ trúng thầu đơn hàng đóng tàu của các doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm tới 45% tổng đơn hàng trên toàn thế giới. Qua đó, Hàn Quốc giành lại ngôi vị số 1 về đơn hàng đóng tàu trên thế giới sau 7 năm, sau khi phải nhường vị trí này cho Trung Quốc năm 2011.Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong nước vẫn chưa thoát khỏi "bóng đen khủng hoảng", sau cuộc khủng hoảng về đơn hàng đóng tàu tồi tệ nhất vào năm 2016.Chỉ tính riêng tại thành phố Geoje, tỉnh Nam Gyeongsang, số nhân viên ngành đóng tàu ở địa phương này đã giảm mạnh từ 92.000 người cách đây ba năm, xuống còn dưới 50.000 người hiện tại.Mặc dù lượng đơn hàng trúng thầu trong năm nay đã tăng, nhưng ngành đóng tàu có đặc thù là các doanh nghiệp phải bàn giao xong tàu thì mới có thể nhận được toàn bộ tiền hợp đồng. Do đó, vẫn rất khó để kỳ vọng các doanh nghiệp có thể cải thiện được kết quả kinh doanh ngay lập tức.Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Hàn Quốc như ô tô, đều tăng so với một năm trước, nhưng ngành đóng tàu lại giảm tới 55%, xu hướng giảm 8 tháng liên tiếp.Trong giữa tuần này, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến công bố đối sách thúc đẩy ngành đóng tàu với nội dung chính là tăng cường hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp.