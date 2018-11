Trung Quốc hy vọng đối thoại liên Triều, Mỹ-Triều sớm có kết quả

Photo : YONHAP News

Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Mã Triều Húc hôm thứ Sáu (2/11) đã mở một buổi họp báo, bày tỏ hoan nghênh các cuộc đối thoại liên Triều và Mỹ-Triều nhằm giải quyết vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Đại sứ Mã Triều Húc cho biết Bắc Kinh hy vọng các cuộc đối thoại này sẽ sớm có kết quả. Trung Quốc là nước Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong tháng 11.Liên quan tới vấn đề giảm nhẹ cấm vận với Bắc Triều Tiên, Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh trong dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có điều khoản về giảm nhẹ cấm vận. Bắc Kinh cho rằng cộng đồng quốc tế cần xem xét tới tình hình cải thiện quan hệ liên Triều, Mỹ-Triều và các bước đi phi hạt nhân hóa mà chính quyền miền Bắc đã thực hiện.Đại sứ Mã Triều Húc cho biết các quốc gia thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đang nhận thấy sự cần thiết phải thảo luận về việc giảm nhẹ cấm vận với Bình Nhưỡng vào thời điểm thích hợp.Về việc Mỹ yêu cầu Bắc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa trước, Bắc Kinh tái khẳng định về lập trường của nước này và Nga là vừa xúc tiến phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, vừa giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc.Trong giữa tháng này, Ủy ban các vấn đề văn hóa, xã hội và nhân đạo (Ủy ban 3) của Đại hội đồng Liên hợp quốc dự kiến sẽ thông qua dự thảo nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên. Tới ngày 21/11, Uỷ ban cấm vận Bắc Triều Tiên có buổi báo cáo lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Giới ngoại giao đang hết sức quan tâm về việc liệu cuộc hội đàm cấp cao Mỹ-Triều dự kiến diễn ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tuần tới, sẽ ảnh hưởng ra sao tới quá trình thảo luận cấm vận với miền Bắc tại Liên hợp quốc.