Một nửa số phụ nữ cảm thấy bất an về xã hội Hàn Quốc

Ủy ban đối phó tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa trực tiếp dưới quyền Tổng thống hôm thứ Bảy (3/11) dẫn kết quả điều tra xã hội của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, cho biết phụ nữ Hàn Quốc cảm thấy bất an về xã hội nhiều hơn nam giới.Theo kết quả điều tra này, tính đến năm 2016, chỉ có 13,2% người dân từ 13 tuổi trở lên cảm thấy xã hội Hàn Quốc an toàn. Trong khi đó, có 45,5% người trả lời cảm thấy bất an về xã hội Hàn Quốc. Đặc biệt, tỷ lệ nữ giới cảm thấy xã hội Hàn Quốc không an toàn chiếm 50,9%, cao hơn nam giới tới 10,8%.Những lĩnh vực khiến phụ nữ Hàn Quốc cảm thấy bất an là "tội phạm" (73,3%), "bệnh tật chủng mới" (65,5%), "bảo mật thông tin" (53,4%), "tai nạn giao thông" (52,5%), "an ninh quốc gia" (48,3%). Việc phần lớn phụ nữ cảm thấy bất an về mối đe dọa tội phạm được phân tích là bởi đã có nhiều phụ nữ bị thiệt hại do các hành vi phạm tội.Theo tài liệu phân tích tội phạm của Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc, trong năm 2016, đã có 26.116 phụ nữ khai báo bị thiệt hại do hành vi xâm hại, quấy rối tình dục, tăng gấp 2,1 lần so với cách đây 10 năm. Trong khi đó, số phụ nữ bị bạo hành là 55.175 người, tăng khoảng 2,7 lần.