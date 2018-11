Quốc hội bắt đầu thẩm định dự thảo ngân sách năm 2019

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu thẩm định dự thảo ngân sách năm tài khóa 2019 của Chính phủ từ hôm thứ Hai (5/11).Đảng cầm quyền, Chính phủ và Phủ Tổng thống trong cuộc họp ngày 4/11, đã quyết định về "ngân sách cho 5 lĩnh vực hạnh phúc gia đình", như mở rộng chi trả trợ cấp trẻ em và trợ cấp khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng thêm thanh niên, nhất trí sẽ thông qua các khoản ngân sách này trong phiên họp Quốc hội thường kỳ lần này.Các bên nhất trí sẽ nỗ lực giải ngân ngân sách năm sau, được tăng 22% so với ngân sách năm nay, để người dân có thể hưởng ưu đãi từ sự thay đổi chính sách của Chính phủ một cách rõ nét.Ngoài ra, phe cầm quyền nhất trí thành lập nhóm chuyên trách các dự luật dân sinh của chính giới, xúc tiến thông qua các dự luật về cải cách kinh tế và dân sinh, tăng tốc thảo luận về các dự luật trọng điểm.Tuy nhiên, các đảng đối lập dự kiến sẽ kiểm chứng một cách gắt gao trong quá trình thẩm định dự thảo ngân sách tại các Ủy ban thường trực Quốc hội, bắt đầu từ ngày 5/11.Đảng Hàn Quốc tự do ngày 4/11 chỉ trích: trong dự thảo ngân sách lần này, Chính phủ không thừa nhận về thất bại của chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo, cho đây là một dự thảo ngân sách quá tập trung vào phần thu thuế. Đảng này dự kiến sẽ cắt giảm mạnh phần ngân sách liên quan tới Bắc Triều Tiên.Đảng Tương lai chính nghĩa cũng tuyên bố sẽ cắt giảm 12.000 tỷ won (10,7 tỷ USD) trong nội dung chi phi hoạt động đặc biệt của Chính phủ và ngân sách việc làm. Dự báo, quá trình thẩm định ngân sách tại Quốc hội sẽ là cuộc đối đầu quyết liệt giữa phe cầm quyền và đối lập.