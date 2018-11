KDI hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2019 xuống 2,6%

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, đã hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm sau xuống 2,6%, thấp hơn 0,1% so với dự báo công bố hồi tháng 5. KDI cũng hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong năm nay từ mức 2,9% xuống 2,7%.KDI đánh giá tăng trưởng ngành chế tạo gần đây đang có xu hướng chững lại, ngành xây dựng tiếp tục sa sút, xu hướng tăng trưởng của cả nền kinh tế đang dần giảm sút. Tiêu thụ nội địa cũng giậm chân tại chỗ do đầu tư đình trệ, xu hướng tăng tiêu dùng chững lại. Xu hướng tăng xuất khẩu, "trụ cột" của nền kinh tế, cũng được dự báo sẽ giảm dần.Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc nhận định tình hình việc làm sẽ khó được cải thiện rõ nét trong năm sau với thực trạng tăng trưởng kinh tế như trên và sự thay đổi cơ cấu dân số Hàn Quốc. Đặc biệt, cơ cấu ngành công nghiệp Hàn Quốc phụ thuộc lớn vào lĩnh vực chíp bán dẫn, được cho là nguyên nhân chính dẫn tới tình hình tuyển dụng không có dấu hiệu khởi sắc.KDI cảnh báo nếu Hàn Quốc không nâng cao được năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp, thì sẽ khó phục hồi được tăng trưởng kinh tế. Do vậy, Chính phủ và giới doanh nghiệp cần nhanh chóng tìm ra động lực tăng trưởng mới.Để thúc đẩy nền kinh tế, KDI cho rằng cần tích cực xúc tiến hơn nữa chính sách cải cách cơ cấu, chuẩn bị sẵn sàng các chính sách dài hạn có thể giảm nhẹ tác động tiêu cực phát sinh trong quá trình này.