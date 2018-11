Tổng thống và chính giới nhất trí hợp tác về lập pháp, ngân sách

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Đại diện tại Quốc hội của 5 đảng ngày 5/11 đã đạt được nhất trí về việc hợp tác không phân biệt đảng phái trong lập pháp và ngân sách, nhằm cải thiện cuộc sống cho người dân.Tổng thống và chính giới thống nhất đẩy mạnh hỗ trợ cho giới tiểu thương, người khởi nghiệp, kinh doanh tự do, tầng lớp thu nhập thấp, nâng cao tính công bằng trong tuyển dụng, mở rộng trợ cấp trẻ em như một đối sách cho vấn đề tỷ lệ sinh thấp.Các bên đã thông qua biên bản nhất trí về 12 nội dung, trong đó bao gồm việc mở rộng thực thi chế độ thời gian làm việc linh hoạt, xúc tiến cải cách quy chế nhanh chóng, đẩy mạnh phân quyền địa phương, xử lý sớm các dự luật về an toàn người dân. Tuy nhiên, đảng Công lý phản đối chế độ thời gian làm việc linh hoạt và đẩy mạnh cải cách quy chế.Tổng thống Moon Jae-in khẳng định điều mà nền chính trị Hàn Quốc đang thiếu nhất hiện nay đó là "chính trị thỏa hiệp". Do đó, cơ chế thảo luận thường trực giữa phe cầm quyền, đối lập và Chính phủ cần phải đáp ứng được nguyện vọng của người dân.Tại cuộc họp lần này, các bên cũng đã thảo luận về dự thảo phê chuẩn Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4, một trong số các tranh cãi chính. Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh về việc cần thiết phải thông qua Tuyên bố, nhưng Chính phủ sẽ không nóng vội.Cuộc họp đầu tiên giữa chính giới và Chính phủ về vấn đề điều hành quốc gia lần này kéo dài hơn hai tiếng rưỡi. Các bên sẽ tiến hành họp mỗi quý một lần, tức cuộc họp tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2 năm sau.