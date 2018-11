Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc họp quản lý Khu vực an ninh chung

Photo : YONHAP News

Quân đội Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc sáng hôm thứ Ba (6/11) đã tiến hành cuộc họp ba bên lần thứ ba tại Ngôi nhà Hòa bình, làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Nam.Tương tự cuộc họp lần thứ hai ngày 22/10, đoàn Hàn Quốc gồm ba người do Đại tá Lục quân Cho Yong-geun phụ trách chính sách với Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Miền Bắc cũng gồm 3 người do Đại tá Lục quân Om Chang-nam dẫn đầu. Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cử 3 quan chức, do Đại tá Burke Hamilton, Thư ký Ủy ban đình chiến quân sự, đứng đầu.Tại cuộc họp, ba bên tiến hành xác nhận, đánh giá về kết quả kiểm chứng công tác phi vũ trang Khu vực an ninh chung (JSA) Bàn Môn Điếm, tiến hành trong hai ngày 26/10 và 27/10 vừa qua, thảo luận về phương án canh gác chung tại khu vực của đối phương bên trong JSA, phương án điều chỉnh trang thiết bị giám sát, chia sẻ thông tin, phương án cho phép khách du lịch, dân thường tự do qua lại bên trong JSA.Trước đó, Bắc Triều Tiên đã rút 5 trạm gác, Hàn Quốc rút 4 trạm gác phía trong khu này, nhằm phi vũ trang Khu vực an ninh chung, căn cứ theo nội dung "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" ngày 19/9.Trong thời gian tới, mỗi bên sẽ lập ra 2 trạm gác mới để cho phép người dân, khách du lịch qua lại tự do trong khu vực này, đồng thời lắp đặt các trang thiết bị giám sát mới. Sau đó, hai miền Nam-Bắc và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc sẽ tiến hành đánh giá, nếu thuận lợi thì dân thường, khách du lịch sẽ có thể tự do qua lại tại khu vực JSA trong năm nay.