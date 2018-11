Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lấy làm tiếc về phát ngôn của Ngoại trưởng Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Liên quan tới việc Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 30/10 ra phán quyết yêu cầu công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân từng bị cưỡng ép lao động dưới thời thực dân Nhật, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono chỉ trích rằng phán quyết này một hành vi hung bạo, thách thức trật tự quốc tế.Về điều này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 6/11 đã lần đầu lên tiếng chính thức, bày tỏ lấy làm tiếc về việc Tokyo phản ứng một cách thái quá, không kiềm chế ngôn từ đối với phán quyết của cơ quan tư pháp Hàn Quốc.Bộ Ngoại giao bày tỏ lo ngại về việc giới chức Nhật Bản liên tục có những lời lẽ khiêu khích tình cảm của người dân Hàn Quốc, hoàn toàn phớt lờ những căn nguyên của vấn đề trong phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc.Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Chính phủ Hàn Quốc đương nhiên phải tôn trọng phán quyết của cơ quan tư pháp là Tòa án tối cao, trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của "tam quyền phân lập". Bất cứ quốc gia nào đi theo chủ nghĩa dân chủ tự do, trong đó có Nhật Bản, đều không phải là ngoại lệ.Lập trường trên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc được phân tích là nhằm gián tiếp chỉ trích việc Chính phủ Nhật Bản biến phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc trở thành một vấn đề ngoại giao.Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản cần nhận thức rõ rằng việc làm rùm beng vấn đề này theo hướng chính trị hóa hoàn toàn không giúp ích cho sự phát triển quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai.Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun ngày 6/11 đã họp với Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Yasumasa Nagamine, truyền đạt lập trường lấy làm tiếc của Seoul và trao đổi ý kiến về các vấn đề nổi cộm trong quan hệ song phương.Thứ trưởng Cho nêu rõ, phát biểu của Ngoại trưởng Taro Kono đã đi quá giới hạn, đề nghị hai bên cùng nỗ lực, không để phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc ảnh hưởng tới hợp tác giữa hai nước.Về phần mình, Đại sứ Yasumasa Nagamine tái khẳng định lập trường của Chính phủ nước này, cho rằng vấn đề cưỡng ép lao động thời thực dân Nhật đã được giải quyết dứt điểm theo "Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật" được ký năm 1965, do đó Tokyo không thể chấp nhận phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc.Trong khi đó, một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 7/11 cho biết trong tình hình hiện nay, Hàn Quốc và Nhật Bản có lẽ sẽ khó tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Singapore, bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản). Quan chức này cho rằng việc Chính phủ Nhật Bản phản ứng thái quá về phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc sẽ không giúp ích cho quá trình giải quyết vấn đề này.Trước đó, trong buổi điều trần tại Ủy ban điều hành Quốc hội ngày 6/11, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong nêu rõ nếu Chính phủ Nhật Bản tiếp tục phản ứng thái quá thì Chính phủ Hàn Quốc buộc phải có biện pháp đối phó tương ứng, nhưng theo hướng vừa tôn trọng phán quyết của Tòa án tối cao theo nguyên tắc "tam quyền phân lập", vừa phát triển quan hệ Hàn-Nhật. Chính phủ đang xem xét vấn đề một cách hết sức cẩn trọng, do đây là một "bài toán" không hề dễ dàng.