Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên lần đầu họp về hợp tác y tế sau 11 năm

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hôm thứ Tư (7/11) đã mở cuộc hội đàm về hợp tác y tế liên Triều tại Văn phòng liên lạc liên Triều, phía trong khu công nghiệp Gaesung, miền Bắc.Phái đoàn Hàn Quốc gồm 3 người, do Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Kwon Deok-cheol làm trưởng đoàn. Phía Bắc Triều Tiên cũng gồm 3 người, do Viện trưởng Viện kiểm dịch vệ sinh quốc gia Park Myong-su dẫn đầu.Trước cuộc họp, Thứ trưởng Kwon của Hàn Quốc nhấn mạnh hai miền Nam-Bắc gần gũi về mặt địa lý, nên có khả năng lây lan rộng các bệnh truyền nhiễm thông qua côn trùng, muỗi, mà con người không thể kiểm soát, qua đó nhấn mạnh cần thiết phải hợp tác ở lĩnh vực y tế. Về phần mình, trưởng đoàn miền Bắc Park Myong-su bày tỏ hy vọng cuộc hội đàm lần này sẽ tìm ra được đối sách thực chất trong hợp tác y tế liên Triều. Hai bên đồng ý rằng y tế là vấn đề liên quan tới tính mạng người dân, nên cần phải xây dựng nhiều hệ thống hợp tác hơn so với các lĩnh vực khác.Đây là cuộc hội đàm y tế đầu tiên diễn ra trong vòng 11 năm qua, kể từ sau cuộc họp về y tế và bảo vệ môi trường liên Triều tháng 12 năm 2017. Cuộc họp được tổ chức căn cứ theo nội dung nhất trí trong "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9", được lãnh đạo hai miền thông qua ngày 19/9 và cuộc hội đàm cấp cao liên Triều ngày 15/10.