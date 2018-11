Hai miền Nam-Bắc nhất trí trao đổi thông tin bệnh truyền nhiễm trong năm nay

Photo : KBS News

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên quyết định trao đổi thông tin về dịch truyền nhiễm, nhằm phòng chống sự lây lan của dịch bệnh truyền nhiễm, trong năm nay. Đây là nội dung nhất trí đầu tiên giữa hai bên trong cuộc hội đàm hợp tác y tế liên Triều diễn ra ngày 7/11 căn cứ theo “Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9”.Hai bên nhất trí tiến hành các dự án thí điểm trong năm nay, xúc tiến giao lưu công nghệ, nhân lực để trao đổi thông tin về những bệnh truyền nhiễm chưa được kiểm soát.Hai miền quyết định hợp tác trong điều trị dự phòng bệnh truyền nhiễm như lao, sốt rét, tích cực xúc tiến hợp tác y tế một cách toàn diện, trong trung và dài hạn. Seoul và Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thảo luận định kỳ thông qua Văn phòng liên lạc liên Triều.Được biết, phía Bắc Triều Tiên đã không đề cập tới vấn đề hỗ trợ y tế, như hỗ trợ về vắc-xin. Tuy nhiên, có thể Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ nhân đạo ở lĩnh vực y tế cho miền Bắc, do điều này không liên quan tới các biện pháp cấm vận của Liên hợp quốc.Trong cuộc hội đàm y tế liên Triều 11 năm trước, hai miền thống nhất về dự án hiện đại hóa bệnh viện và xây dựng nhà máy bông y tế, nhưng đã không thực hiện được do quan hệ hai miền xấu đi. Do đó, lần này hai bên nhấn mạnh về việc thảo luận định kỳ, nhằm thực thi một cách hiệu quả các nội dung đã nhất trí.