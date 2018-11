Hai Hàn kiều đắc cử Hạ nghị sĩ Mỹ

Photo : YONHAP News

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vừa qua, có 3 Hàn kiều Hàn Quốc tham gia tranh cử. Một là ứng cử viên Pearl Kim (đảng Cộng hòa) của bang Pennsylvania đã bị loại. Hai ứng cử viên còn lại là ông Andy Kim (đảng Dân chủ) của bang New Jersey và bà Young Kim (đảng Cộng hòa) của bang California đã giành chiến thắng, đắc cử chức Hạ nghị sĩ Mỹ.Như vậy là cuối cùng sau 20 năm, lại có hai người gốc Hàn đặt chân vào Quốc hội Mỹ sau cựu Hạ nghị sĩ Jay Kim (tên tiếng Hàn là Kim Chang-joon) của đảng Cộng hòa. Đây cũng là lần đầu tiên một phụ nữ Hàn kiều đắc cử Hạ nghị sĩ Mỹ.Bà Young Kim từng đóng vai trò là phụ tá cho Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Ed Royce, một người gần gũi với Hàn Quốc, trong 21 năm. Trong khi đó, ông Andy Kim là một chuyên gia về các vấn đề Trung Đông. Dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Barack Obama, ông này từng đảm nhận vai trò tham mưu chiến lược cho Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và trợ lý phụ trách I-rắc và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC), từng có kinh nghiệm làm việc tại Bộ Ngoại giao và Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ.Bà Young Kim và ông Andy Kim sẽ chính thức đảm nhận chức Hạ nghị sĩ từ tháng 1 năm sau, góp phần tăng sức ảnh hưởng chính trị của cộng đồng Hàn kiều tại Mỹ.