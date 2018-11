Moody's dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,5% trong năm nay, 2,3% trong năm sau

Photo : YONHAP News

Hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế Moody's của Mỹ hôm 8/11 (theo giờ địa phương) công bố báo cáo "Triển vọng vĩ mô thế giới", trong đó dự báo nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) sẽ đạt tăng trưởng 3,3% trong năm nay, 2,9% vào năm 2019 và 2,7% vào năm 2020. Đặc biệt, hãng này nhận định sự sụt giảm thương mại thế giới sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới những nền kinh tế mở như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức.Moody's dự báo nền kinh tế Hàn Quốc sẽ đạt mức tăng trưởng 2,5% trong năm nay, thấp hơn 0,2% so với dự báo do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) đưa ra là 2,7%. Ngoài ra, hãng này dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,3% trong năm 2019, thấp hơn cả năm nay, và 2,5% trong năm 2020.Moody's chỉ ra rằng các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc là tính bất ổn xoay quanh chính sách thương mại của Mỹ, nhu cầu thị trường quốc tế giảm, môi trường tài chính toàn cầu bị co hẹp.