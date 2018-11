Mỹ và Trung Quốc đối thoại ngoại giao, an ninh tại Washington

Photo : YONHAP News

Mỹ và Trung Quốc hôm 9/11 (theo giờ địa phương) đã tổ chức Đối thoại Ngoại giao, An ninh Mỹ-Trung (Đối thoại 2+2) lần thứ hai tại Washington. Phía Mỹ có Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tham dự. Phía Trung Quốc cử Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách đối ngoại Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa tham dự.Trong buổi họp báo chung sau Đối thoại 2+2, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo tái khẳng định về mục tiêu phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên lần cuối cùng và được kiểm chứng đầy đủ. Ông Pompeo cho biết Mỹ sẽ duy trì việc gây sức ép với miền Bắc, thực thi cấm vận một cách nghiêm ngặt căn cứ theo các nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Về phần mình, ông Dương Khiết Trì phát biểu rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục thực thi nghiêm ngặt các nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nhưng cũng nhấn mạnh nguyên tắc "cùng hành động", tức vừa phi hạt nhân hóa, vừa xây dựng cơ chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Mặt khác, trong Đối thoại cùng ngày, hai bên cũng đã trao đổi lập trường về vấn đề Trung Quốc đang biến các đảo nhân tạo trên vùng biển phía Nam nước này (biển Hoa Nam) thành căn cứ quân sự, và chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa của I-ran.Về tranh chấp thương mại Mỹ-Trung đang lên tới đỉnh điểm, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết Bắc Kinh vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại, bởi cuộc chiến thương mại này sẽ gây thiệt hại cho cả đôi bên.Đối thoại lần này diễn ra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) sẽ diễn ra tại Argentina vào cuối tháng này. Do đó, hai bên tập trung vào việc trao đổi lập trường về những vấn đề nổi cộm, thống nhất nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh.