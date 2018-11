Xuất khẩu dịch vụ của Hàn Quốc trong 3 quý đầu năm tăng 4,5%

Photo : YONHAP News

Kim ngạch xuất khẩu ngành dịch vụ của Hàn Quốc, sau một thời gian đình trệ vì mâu thuẫn Hàn-Trung xoay quanh vấn đề tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), đã quay trở lại xu hướng tăng trong năm nay.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Bảy (10/11) cho biết kim ngạch xuất khẩu ngành dịch vụ trong 3 quý đầu năm nay đạt 72.245,2 tỷ won (gần 64 tỷ USD), tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Xuất khẩu ngành dịch vụ từng giảm 10,7% trong năm ngoái, mức giảm thấp nhất sau mức giảm 29,7% năm 1974, và là lần đầu giảm kể từ sau năm 2009.Xuất khẩu ngành dịch vụ ở đây là kim ngạch xuất khẩu các lĩnh vực phi hàng hóa, như vận tải, du lịch, xây dựng, nội dung văn hóa, quyền sở hữu trí tuệ, tài chính.Nếu tiếp tục xu hướng hiện nay, xuất khẩu ngành dịch vụ trong cả năm 2018 được dự báo sẽ thoát khỏi tình trạng tăng trưởng âm.Một quan chức Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết xuất khẩu dịch vụ 3 quý đầu năm nay tăng là do "hiệu ứng cơ sở". Trong năm ngoái, tiêu thụ trong nước của đối tượng không cư trú đã giảm 30% do mâu thuẫn Hàn-Trung về vấn đề THAAD. Tuy nhiên trong năm nay ảnh hưởng từ THAAD đã giảm đi.“Hiệu ứng cơ sở” (Base Effect) là hiện tượng các chỉ số có thể bị sai lệch đi so với giá trị thực tế tùy theo thời điểm được lấy làm căn cứ để tính các chỉ số đó.