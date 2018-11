Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho phép chuyến thăm của đoàn đại biểu Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã cho phép chuyến thăm miền Nam của đoàn đại biểu gồm 7 quan chức Bắc Triều Tiên tới tham dự một sự kiện dân sự diễn ra tại tỉnh Gyeonggi từ ngày 14/11 tới đây.Trong danh sách này có Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương, kiêm Đại biểu Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên (tương đương Quốc hội) Ri Jong-hyok, Trưởng phòng Chính sách mặt trận thống nhất, thuộc Bộ Mặt trận thống nhất đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Song-hye.Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baek Tae-hyun trong buổi họp báo thường kỳ hôm thứ Hai (12/11) cho biết đoàn đại biểu miền Bắc do Phó Chủ tịch Ri Jong-hyok dẫn đầu sẽ tới thăm miền Nam từ chiều 14/11, để tham dự "Hội nghị quốc tế vì hòa bình, thịnh vượng châu Á-Thái Bình Dương" diễn ra tại thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi. Sự kiện này do chính quyền tỉnh Gyeonggi và Hiệp hội giao lưu hòa bình châu Á-Thái Bình Dương tổ chức.Bộ Thống nhất cho phép đoàn đại biểu miền Bắc thăm miền Nam từ ngày 14/11 tới ngày 17/11. Bộ Thống nhất nhấn mạnh đây là một sự kiện do chính quyền địa phương và tổ chức dân sự tổ chức, nên giới chức hai miền Nam-Bắc không có kế hoạch tiếp xúc nhân chuyến thăm này. Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ để sự kiện này được diễn ra một cách thuận lợi.Trước đó, ngày 6/11, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đưa tin về việc phía Bắc Triều Tiên đệ trình Bộ Thống nhất Hàn Quốc phê chuẩn chuyến thăm của đoàn đại biểu gồm 7 người, trong đó có 5 người thuộc Ủy ban Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương.