Sản lượng, xuất khẩu và tiêu thụ nội địa ô tô trong tháng 10 tăng hai con số

Photo : YONHAP News

Trong tháng trước, ngành ô tô Hàn Quốc đạt mức tăng ở ngưỡng hai con số cả về sản lượng, xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết, so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng ô tô thành phẩm sản xuất trong nước trong tháng 10 năm nay tăng 36%, xuất khẩu ô tô tăng 32,2% và tiêu thụ nội địa tăng 23,6%.Theo đó, sản lượng ô tô trong tháng qua đạt 381.595 chiếc, xuất khẩu ô tô đạt 230.086 chiếc, tiêu thụ ô tô trong nước đạt 160.881 chiếc.Hãng BMW bán ra tổng cộng 2.131 xe trong tháng 10, giảm 3,8% so với tháng 9, nhưng giảm tới 51,6% so với cùng kỳ năm ngoái do hãng này vướng phải sự cố cháy nổ khi xe đang chạy trên đường.Mặc dù vậy, lượng xe nhập khẩu được bán ra tại thị trường trong nước vẫn tăng 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 22.697 chiếc.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên giải thích việc sản lượng, xuất khẩu và tiêu thụ nội địa ô tô đều tăng trong tháng 10 có nguyên nhân là bởi ảnh hưởng của việc thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô giảm, xuất khẩu các dòng xe ô tô thể thao SUV kiểu mới gia tăng, số ngày làm việc trong tháng 10 năm nay tăng thêm 5 ngày so với cùng kỳ năm ngoái.