Công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại Li-bi vẫn khỏe mạnh bình thường

Photo : YONHAP News

Công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại Li-bi hồi tháng 7 vừa qua, được xác nhận là vẫn an toàn và khỏe mạnh.Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm thứ Hai (12/11) xác nhận công dân Hàn Quốc này vẫn trong tình trạng sức khỏe bình thường. Bộ Ngoại giao đang tiến hành nhiều biện pháp, như đàm phán với tổ chức vũ trang bắt cóc con tin.Mặt khác, quan chức Bộ Ngoại giao nói trên cho biết hiện tại có 23 công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại Li-bi, quốc gia bị cấm du lịch do vấn đề trị an và tình hình bất ổn. Nếu các công dân này không tự nguyện về nước cho tới hết ngày 17/11 tới, thì Bộ Ngoại giao có thể sẽ vô hiệu hóa hộ chiếu của những người này.Hồi tháng 7 vừa qua, lực lượng dân quân vũ trang ở khu vực Jabal Hasouna, miền Tây Li-bi, đã đột nhập vào một công ty địa phương, bắt cóc một công dân Hàn Quốc, ba công dân Philippines và cướp đi nhiều tài sản.