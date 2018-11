Điện tử Samsung củng cố vị trí số một thế giới về chíp bán dẫn

Photo : YONHAP News

Công ty chuyên điều tra thị trường công nghệ thông tin IC Insights (Mỹ) ngày 12/11 (theo giờ địa phương) công bố báo cáo "Triển vọng thị trường chíp bán dẫn năm 2018". Theo đó, ước tính doanh thu lĩnh vực chíp bán dẫn của hãng điện tử Samsung trong năm nay đạt 83,25 tỷ USD, tăng 26% so với năm ngoái.Trong khi đó, IC Insights dự đoán doanh thu của hãng Intel (Mỹ) đạt 70,15 tỷ USD, chỉ tăng 14% so với một năm trước. Trong năm ngoái, Intel đã phải nhường lại vị trí số một về doanh thu chíp bán dẫn cho Samsung sau khi chiếm ngôi đầu suốt từ năm 1993, do doanh số thua Samsung 4 tỷ USD. Nếu đúng như dự đoán của IC Insights, Samsung sẽ tiếp tục củng cố vững chắc vị trí thứ nhất trong năm nay, doanh thu cao hơn Intel tới 13 tỷ USD.IC Insights chỉ ra rằng trong năm nay, thị trường bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) và chíp nhớ NAND flash có sự tăng trưởng vượt bậc, khiến khoảng cách giữa hai gã khổng lồ chíp bán dẫn bị nới rộng hơn.Trong khi đó, hãng SK Hynix của Hàn Quốc được dự báo sẽ đạt 37,73 tỷ USD doanh thu, tăng 41% so với năm ngoái, là hãng có tỷ lệ tăng doanh thu cao nhất trong top 15 doanh nghiệp chíp bán dẫn hàng đầu thế giới, gần như chắc chắn vượt qua công ty TSMC của Đài Loan để lọt vào Top 3.Tổng doanh thu của 15 hãng chíp bán dẫn hàng đầu trong năm nay ước đạt 381,16 tỷ USD, tăng 18% so với năm ngoái.