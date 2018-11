Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc "Đoàn thiếu niên chống đạn" (BTS) của Hàn Quốc đã "càn quét" 4 nội dung trong lễ trao giải "People's Choice Award" diễn ra ngày 11/11 (theo giờ địa phương) tại thành phố Santa Monica, bang California (Mỹ).Trước tiên, nhóm được xướng tên ở hạng mục "Nhóm nhạc của năm" (Group of 2018). Tiếp đó, BTS chiến thắng ở 3 hạng mục "Bài hát của năm" (Song of 2018), "Video âm nhạc của năm" (Music Video of 2018), "Nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội của năm" (Social Celebrity of 2018). Như vậy, BTS đã giành được chiến thắng ở 4 trên tổng cộng 43 nội dung trao giải."People's Choice Award" là một giải thưởng uy tín tại Mỹ, được bắt đầu từ năm 1975, vinh danh các nghệ sĩ ở lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, do người hâm mộ bình chọn. Ban đầu, giải thưởng này được bình chọn theo kết quả điều tra của Công ty Gallup, sau đó được chuyển sang hình thức bỏ phiếu trực tuyến từ những năm 2000.