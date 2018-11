Lịch họp của chính giới đổ bể do mâu thuẫn gia tăng

Photo : YONHAP News

Cuộc họp đầu tiên giữa Chủ tịch Ủy ban Chính sách và Phó Đại diện tại Quốc hội của ba đảng cầm quyền và đối lập dự kiến diễn ra vào ngày 12/11 đã bị đổ bể do hai đảng đối lập tuyên bố không tham dự.Tiếp đó, vào hôm thứ Ba (13/11), Đại diện tại Quốc hội của hai đảng đối lập Hàn Quốc tự do và Tương lai chính nghĩa đã yêu cầu Tổng thống Moon Jae-in bãi nhiệm Cố vấn về các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống Cho Kuk, cũng như chấp thuận phiên điều trần về các vấn đề tiêu cực trong tuyển dụng ở các công ty nhà nước, như điều kiện để các đảng này đồng ý tham dự cuộc họp.Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Kim Sung-tae, Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa Kim Kwan-young cùng ngày đã mở buổi họp báo tại Quốc hội, nhấn mạnh rằng nếu Tổng thống từ chối những yêu cầu tối thiểu này, thì các lịch trình tại Quốc hội sẽ khó có thể diễn ra thuận lợi.Đại diện của hai đảng này cho rằng việc Tổng thống thay thế hai quan chức kinh tế chủ chốt là Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế và Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống sẽ không thể giải quyết triệt để vấn đề trong đường lối chính sách kinh tế hiện nay của Chính phủ. Đồng thời, hai đảng này nêu ra vấn đề Tổng thống bổ nhiệm Bộ trưởng Môi trường Cho Myung-rae mà không có sự đồng ý của Quốc hội.Các đảng này cho rằng Cố vấn về các vấn đề dân sinh Cho Kuk phải chịu trách nhiệm vì ông này phụ trách về quá trình kiểm chứng nhân sự Phủ Tổng thống. Nếu Tổng thống bãi nhiệm Cố vấn Cho Kuk, chấp nhận tổ chức phiên điều trần về những tiêu cực trong tuyển dụng, sẽ mở ra con đường thực hiện một nền "chính trị thỏa hiệp".Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban chính sách đảng Dân chủ đồng hành Kim Tae-nyeon lấy làm tiếc về thái độ vô trách nhiệm của hai đảng đối lập đối với những nội dung đã nhất trí giữa chính giới và Chính phủ trong cuộc họp ngày 5/11, đồng thời hối thúc các đảng nhanh chóng ngồi lại thảo luận, thể hiện thái độ thiện chí.