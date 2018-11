Tổng thống Moon Jae-in dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, APEC

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc chiều hôm thứ Ba (13/11) đã tới Singapore để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản (ASEAN+3), Hội nghị thượng đỉnh Hàn-ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Sau Singapore, Tổng thống sẽ tới Papua New Guinea để tham dự Hội nghị thượng đỉnh "Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương" (APEC).Dư luận hướng sự quan tâm tới các hội đàm song phương hơn là các Hội nghị ngoại giao đa phương, nhân kỷ niệm 1 năm Chính phủ công bố "chính sách phương Nam mới".Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ hội đàm với lãnh đạo các cường quốc Mỹ, Trung Quốc và Nga, nhằm tìm ra bước đột phá cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc đang rơi vào tình trạng đình trệ.Lịch trình Hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được quyết định, trong khi cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vẫn đang được xúc tiến.Trước đó, Phó Tổng thống Mike Pence nhiều ngày qua liên tiếp đưa ra lập trường cứng rắn về vấn đề Bắc Triều Tiên. Trong Đối thoại Ngoại giao, An ninh Mỹ-Trung (Đối thoại 2+2) ngày 9/11, Washington và Bắc Kinh đã tái khẳng định về sự phối hợp trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Do đó, sẽ không dễ dàng để Tổng thống Moon Jae-in đề cập đến vấn đề giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc như chuyến công du châu Âu hồi tháng 10. Do vậy, có ý kiến nhận định Tổng thống sẽ khó tạo ra được đột phá trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng thông qua chuyến công du lần này.