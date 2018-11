Các gia đình tài phiệt Hàn Quốc tăng tỷ lệ cổ phần sở hữu ở các công ty holding

Photo : YONHAP News

Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc cho biết tỷ lệ cổ phần của các thành viên trong gia đình nhà lãnh đạo tập đoàn lớn chuyển đổi sang mô hình công ty holding (công ty mẹ, tức công ty làm chủ cổ phần của công ty khác) có khuynh hướng tăng gấp đôi so với trước khi chuyển đổi.Tỷ lệ cổ phần của các thành viên gia đình nhà lãnh đạo tập đoàn SK trước khi chuyển đổi sang mô hình công ty holding là 11%, nhưng đã tăng lên 30% chỉ trong vòng một năm sau khi chuyển đổi. Đối với tập đoàn LG, tỷ lệ cổ phần của các thành viên gia đình nhà lãnh đạo tập đoàn này từng chỉ ở mức 7,4%, nay đã tăng lên tới 32% sau một năm chuyển đổi sang mô hình công ty holding.Kết quả phân tích này được tiến hành với 19 doanh nghiệp mới chuyển đổi sang mô hình công ty holding trong vòng 1 năm qua. Trong đó, có 12 công ty chuyển đổi theo hình thức phân chia công ty con của tập đoàn lớn thành công ty kinh doanh (operating company) và công ty mẹ, sau đó chuyển đổi cổ phần tại các công ty kinh doanh do gia đình nhà lãnh đạo tập đoàn nắm giữ sang cổ phiếu của công ty holding.Tỷ lệ cổ phần bình quân của người đứng đầu các tập đoàn lớn sau khi chuyển đổi sang mô hình công ty holding là 28,2%, của các thành viên gia đình nhà lãnh đạo tập đoàn lớn là 44,8%.Ủy ban giao dịch công bằng chỉ ra rằng Chính phủ cần sửa đổi chế tài liên quan để ngăn chặn sự thống trị quyền điều hành kinh doanh của các thành viên trong gia đình nhà lãnh đạo tập đoàn lớn.Tỷ trọng giao dịch nội bộ bình quân của các tập đoàn lớn chuyển đổi sang mô hình công ty holding đạt 17%, tăng gần 2% so với năm ngoái, cao hơn so với tỷ lệ giao dịch nội bộ của các tập đoàn lớn thông thường là 9,93%.Tính tới cuối tháng 9 năm nay, tổng số công ty holding tại Hàn Quốc căn cứ theo Luật giao dịch công bằng là 173 công ty, giảm 20 công ty so với năm ngoái.