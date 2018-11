Photo : KBS News

Tiểu ban đặc biệt về chế độ cảnh sát tự trị thuộc Ủy ban phân quyền tự trị, trực tiếp dưới quyền Tổng thống, ngày 13/11 đã công bố "Phương án áp dụng chế độ cảnh sát tự trị".Theo phương án này, các nghiệp vụ liên quan chặt chẽ tới người dân vốn do Sở Cảnh sát địa phương, Đồn Cảnh sát quận, huyện phụ trách, như về đảm bảo an toàn cuộc sống, bảo vệ phụ nữ, thanh thiếu niên, giao thông, tuần tra khu vực, sẽ được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát tự trị và Đội Cảnh sát tự trị. Quyền điều tra các vụ việc trị an dân sinh, như bạo hành tình dục, bạo hành học đường, bạo hành gia đình, tai nạn giao thông, uống rượu lái xe, cản trở người thi hành công vụ, cũng được chuyển giao tương tự.Cơ quan Cảnh sát quốc gia sẽ phụ trách về tình báo, an ninh, các vụ việc ngoài lãnh thổ, bảo vệ, điều tra các vụ án hình sự thông thường, tội phạm gây thiệt hại tới lợi ích quốc gia, tội phạm trên diện rộng, và các vụ án quy mô toàn quốc trong số các vụ án về trị an dân sinh.Bắt đầu từ nửa cuối năm sau, Chính phủ sẽ áp dụng thí điểm chế độ cảnh sát tự trị tại 5 khu vực, như thủ đô Seoul, thành phố Sejong, đảo Jeju. Sau 4 năm, tức tới năm 2022, 36% nhân lực ngành cảnh sát, tương đương 43.000 người, sẽ được chuyển thành "cảnh sát tự trị".Một số ý kiến lo ngại về sự chồng chéo hoặc lỗ hổng về nghiệp vụ giữa cảnh sát tự trị và cảnh sát quốc gia. Đồng thời, có ý kiến cho rằng quyền hạn điều tra của cảnh sát tự trị bị hạn chế ở lĩnh vực trị an dân sinh, làm mất đi tính hiệu quả của lực lượng này. Thêm vào đó, chức Giám đốc Cơ quan Cảnh sát tự trị và Đội trưởng Đội Cảnh sát tự trị do chính giới tiến cử và bổ nhiệm, nên có thể dẫn tới lo ngại về tính trung lập chính trị.Ủy ban phân quyền tự trị sẽ thu thập thêm ý kiến trong tháng này để quyết định phương án cuối cùng của Chính phủ.