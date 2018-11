Photo : KBS News

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng phản bác lại báo cáo của Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) và nội dung mà truyền thông Mỹ đưa tin về việc phát hiện các căn cứ tên lửa bí mật đang hoạt động của Bắc Triều Tiên.Tờ Thời báo New York của Mỹ ngày 12/11 (theo giờ địa phương) dẫn báo cáo của CSIS cho biết đã xác định được vị trí của 13 trên 20 căn cứ tên lửa chưa khai báo của Bắc Triều Tiên và các căn cứ này vẫn đang hoạt động bình thường.Về điều này, trên tài khoản Twitter cá nhân ngày 13/11 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh đây không phải là nội dung mới và Mỹ đã hoàn toàn nắm được thông tin này. Tổng thống Mỹ chỉ trích quyết liệt rằng đây là một tin tức giả, đồng thời khẳng định điều này sẽ không cản trở tiến trình đàm phán Mỹ-Triều.Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton cũng nói rằng, Mỹ hoàn toàn nhận thức rõ điều gì đang xảy ra tại Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông này từ chối đề cập tới các vấn đề liên quan tới tình báo. Ông Bolton khẳng định Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị cho cuộc hội đàm thượng đỉnh lần thứ hai với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un vào đầu năm sau.Việc Tổng thống Donald Trump ngay lập tức bác bỏ thông tin do CSIS công bố, được phân tích là nhằm ngăn chặn nguy cơ lan rộng của những lo ngại tại nước Mỹ đối với ý định phi hạt nhân hóa của Bắc Triều Tiên, đồng thời thể hiện quyết tâm tiếp tục đàm phán với miền Bắc.