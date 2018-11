Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc hoàn tất khảo sát trang thiết bị giám sát tại JSA

Photo : YONHAP News

Trong hai ngày 12/11 và 13/11, quân đội Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã tiến hành họp và khảo sát về tình hình trang thiết bị giám sát tại Khu vực an ninh chung (JSA), làng đình chiến Bàn Môn Điếm.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ba bên đã thảo luận cụ thể về vấn đề canh gác tại JSA, điều chỉnh các trang thiết bị giám sát, đảm bảo tự do qua lại Khu vực an ninh chung cho khách thăm quan, phương án chia sẻ thông tin với nhau trong thời gian tới.Trước tiên, các bên tiến hành tìm hiểu về tình trạng trang thiết bị giám sát mà mỗi bên lắp đặt và vận hành phía trong Khu vực an ninh chung, kiểm tra vị trí lắp đặt bổ sung. Tiếp đó, các bên thảo luận về những vấn đề kỹ thuật, nhằm kết nối và thu nhận thông tin bằng video ghi được từ các thiết bị giám sát.Bộ Quốc phòng cho biết dựa trên kết quả họp và khảo sát lần này, hai miền Nam-Bắc nhất trí điều chỉnh, bố trí lại các trang thiết bị giám sát của mình trong thời gian sớm nhất, đồng thời tăng cường giám sát ở những khu vực bị khuất. Ngoài ra, hai miền cũng quyết định lập phương án kết nối, chia sẻ thông tin bằng video ghi được từ các thiết bị giám sát của nhau.Tham dự cuộc họp lần này, phía Hàn Quốc có Đại tá Lục quân Nam Seung-hyun, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cử Trung tá Lục quân Mỹ Sean Morrow, Bắc Triều Tiên cử Thượng Tá Lục quân Im Dong-chol làm trưởng đoàn, cùng các chuyên gia về trang thiết bị giám sát của mỗi bên.